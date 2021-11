Nicht nur Karten und Briefe landen auf dem Schreibtisch des Weihnachtsmannes. Ab und zu kommen auch Päckchen in seinem Büro in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis an. "Einmal, es war vor einem oder vor zwei Jahren, kam ein Paket befüllt mit Tierfutter an. Es war für die Rentiere des Weihnachtsmannes", amüsiert sich Elke Fritsch vom Heimatverein. Offenkundig hatte sich der Absender Gedanken um die Versorgung von Rudolf und Co. gemacht.