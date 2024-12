Im einzigen Thüringer Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis sind weniger Briefe als im Vorjahr angekommen. Wie Manuela Verges vom Heimatverein sagte, gab es in diesem Jahr 5.200 schriftliche Wünsche an den Weihnachtsmann. Vor einem Jahr waren es noch fast 6.000.