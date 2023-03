In Clingen im Kyffhäuserkreis sind am Sonntag eine Pyrenäenberghündin und ihre sieben Welpen gestohlen worden. Wie die Polizei Nordhausen mitteilte, haben Unbekannte dafür den Zaun zum Grundstück Am Kalkufer gewaltsam geöffnet. Aus einem kleinen abgezäunten Gatter stahlen sie die Tiere.