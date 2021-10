Der 1. Preis, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 30.000,- EUR, geht dabei an das Büro Code Unique aus Dresden, die ihren Vorschlag in Partnerschaft mit den Landschaftsarchitekten RSP Freiraum sowie den Kommunikationsdesignern VOR (beide Dresden) erarbeiteten.



Der 2. Preis (18.000,- EUR) geht nach Berlin und kommt von den Mono Architekten, den Planorama-Landschaftsarchitekten und die MUS-Kommunikationsdesigner (alle Berlin).



Zudem vergab die Jury zwei Anerkennungen, die mit jeweils 6.000,- EUR dotiert sind. Diese gehen an



die Architekten Burucker Barnikol / Atelier. Schmelzer. Weber, Erfurt / Dresden mit dem Landschaftsarchitekten UKL Ulrich Krüger, Dresden, und als Kommunikationsdesigner Studio AHA aus Erfurt sowie an



die Architekten und Landschaftsarchitekten vom Büro LOMA, Kassel, in Partnerschaft mit chezweitz aus Berlin als Kommunikationsdesigner.