Erneuerbare Energien Windkraftpläne sorgen für Unmut: Anwohner protestieren bei Infoveranstaltung im Kyffhäuserkreis

26. März 2025, 19:29 Uhr

In der Nähe des Naturschutzgebiets Hohe Schrecke sollen neue Windräder entstehen. Bei einer Infoveranstaltung am Dienstagabend in Wiehe protestierten rund 200 Anwohner und zwei Bürgerinitiativen gegen diese Pläne.