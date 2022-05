Beim Zusammenstoß mit einem Rehbock ist ein Motorradfahrer im Kyffhäuserkreis gestürzt und schwer verletzt worden. Er hatte am Samstag in Steinthaleben am Abzweig Rathsfeld dem Rehbock nicht mehr ausweichen können. Der 34-Jährige prallte mit dem Tier zusammen und erlitt schwere Verletzungen an der Schulter. Das Reh starb. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 10.000 Euro geschätzt - wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Bergung musste die Landstraße vorübergehend gesperrt werden.