Die Ortsumgehung sollte viele Probleme auf einmal lösen. Von Bad Frankenhausen fließt der Verkehr deutlich schneller in Richtung A71. Den kleinen Orten Ringleben und Schönfeld bleibt überregionaler Durchgangsverkehr erspart. Und bei Artern bindet die neue Straße eine Industriefläche besser an den Verkehr an. Nur für die Ringlebener entstand mit der Ortsumgehung ein neues Problem.