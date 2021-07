Kyffhäuserkreis Zoll beschlagnahmt mehrere verbotene Waffen in Sondershausen

Der Zoll hat in einer Wohnung in Sondershausen elf illegale Schusswaffen, ein illegales Wurfmesser und einen Elektroschocker gefunden. Die Bestellung eines Schlagringmessers in Asien brachte die Beamten auf die Spur.