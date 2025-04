Vor dem Landgericht Mühlhausen hat am Dienstagvormittag ein Prozess wegen schweren Kindesmissbrauchs begonnen. Vor der Jugendschutzkammer muss sich ein 38-jähriger Angeklagter aus Sondershausen verantworten. Dem ehemaligen Mitarbeiter eines Kinderheims in Ebeleben im Kyffhäuserkreis werden unter anderem Vergewaltigung und Kindesmissbrauch in 82 Fällen vorgeworfen.