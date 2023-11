Ermittlungen zum tödlichen Tauchunfall im Sundhäuser See bei Nordhausen haben keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden ergeben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen auf Anfrage mit. Eine Frau und ein Mann, die in Hannover lebten, waren im September im Sundhäuser See ertrunken. Auch an der Tauchausrüstung der beiden gestorbenen 29-Jährigen habe es keinerlei Beanstandungen gegeben. Zuvor waren in den Obduktionen keine gesundheitlichen Probleme als Todesursache festgestellt worden.