Ein aus Afghanistan stammender Mann hat in Nordhausen aus einer Kirche Mobiliar und Einrichtungsgegenstände entfernt und zum Teil beschädigt. Der 25-jährige Muslim habe für sein Handeln religiöse Gründe angeführt, sagte Pfarrer Klemens Müller am Montag MDR THÜRINGEN. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Die von der Kirchgemeinde herbeigerufene Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis.

Müller sagte weiter, der Mann halte den christlichen Glauben für einen Irrtum und falsch. Er sei aber nicht aggressiv oder drohend aufgetreten. Der angerichtete Schaden in der Frauenbergkirche lässt sich aus Sicht des Pfarrers noch nicht beziffern. Unter anderem habe der Mann das Altarkreuz beim Abhängen beschädigt, offenbar aber nicht vorsätzlich. Das Kruzifix, das nach der Bombardierung der Kirche in den Trümmern gefunden wurde, müsse nun aufwändig restauriert werden. Das Kirchenmobiliar wurde inzwischen wieder hineingeräumt.

Die Kirchgemeinde will gegen den Mann Strafanzeige erstatten. Die Polizei hatte bereits am Donnerstag von Amts wegen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte Pfarrer Müller, die Kirche sei in der Sommerzeit bis Ende Oktober geöffnet. Ob der Gemeindekirchenrat an dieser Tradition festhalte, müsse nun neu entschieden werden. Allerdings gebe es eine Tendenz, das Prinzip des offenen Hauses nicht aufzugeben.