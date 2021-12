Das Sturmtief Frederike hatte im Januar 2018 zu riesigen Schäden in den Wäldern geführt. Durch die Dürre im Sommer explodierten auch noch die Borkenkäfer-Populationen. Tonnen über Tonnen an Holz wurden und werden aus den Wäldern geschafft. Und das Verkehrsaufkommen im Südharz stieg in der Folge. Viele Holz-Laster steuern direkt das Ante-Sägewerk von Rottleberode an - ein Dauerärgernis für Menschen in Harzungen, Neustadt oder Niedersachswerfen.

Ein Holzzug könnte 60 Lastwagen ersetzen

Die Holzfirma Ante will ihre Holztransporte ab 2022 teilweise von der Straße holen. Ab dem 1. Januar gehört der Bahnhof in Rottleberode dem Sägewerk. Das Holz kann dann direkt vom gegenüberliegenden Werk mit dem Zug verfrachtet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Holzzug ungefähr 60 Lastwagen ersetzen kann. "Das ist ein Punkt, den wir in Rottleberode weiter steigern möchten, weil wir in dem Standort ein großes Potenzial sehen", sagt Ante-Chef Jörn Kimmich MDR THÜRINGEN. Der Holzverladebahnhof Rottleberode gehört ab 2022 dem Sägewerksbetreiber Ante Holz. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Das Unternehmen schlägt mit dem Bahnhofskauf zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen entspannt sich der Verkehr im Südharz und die Wut der Anwohner wird gedämpft. Zum anderen passiert solch eine Investition nicht ohne Grund; der Bahnhof wird sich höchstwahrscheinlich rentieren. Es muss also eher mit mehr Holzverarbeitung in dem Sägewerk gerechnet wird, als mit weniger. Der Holz-Boom konnte in Rottleberode bisher durch zusätzliche Schichten und das Hochfahren der Produktion an das Maximum aufgefangen werden. Laut Kimmich ist der Holz-Output um bis zu 20 Prozent gestiegen.

Ob tatsächlich spürbar weniger Holzlader durch den Südharz donnern werden, bleibt offen. Denn Ante benötigt auch weiterhin Laster, um Holz zu transportieren. Und auch die Forstbertriebe werden weiter per Lkw Holz ausliefern oder abholen lassen.

Der Bahnhof von Rottleberode selbst wird nicht sichtbar umgebaut. Der Zaun zwischen Sägewerk und Bahnhof soll entfernt und das Bahngelände zugänglich gemacht werden. Weitere Gebäude seien nicht geplant.

Straßensperrung sorgt vorübergehend für mehr Ruhe

Die Menschen in Harzungen und Neustadt haben künftig dennoch etwas Ruhe. Denn in Niedersachswerfen wird eine Hauptverbindung nach Rottleberode wegen Bauarbeiten für zehn Monate gesperrt. Der Holzverkehr wird dann allerdings über Nordhausen in Richtung Sägewerk rollen.