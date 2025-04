Bei einem Arbeitsunfall in Ellrich im Landkreis Nordhausen ist eine Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde die 51-Jährige am Mittwochvormittag in einer Werkshalle von einem Ladekran mit Teleskoparm erfasst. Es handelt sich demnach um eine Mitarbeiterin der Firma.