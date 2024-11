Bei einem Arbeitsunfall in einer Großbäckerei in Bleicherode (Kreis Nordhausen) am frühen Freitagmorgen ist ein Mann schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 30-jähriger Mitarbeiter bei Reinigungsarbeiten in eine Walze geraten, die sich daraufhin in Bewegung setzte.