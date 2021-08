Beschäftigte des Tiefkühlkostherstellers Aryzta in Nordhausen haben am frühen Montagmorgen einen Warnstreik begonnen. Laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordern sie einen Stundenlohn nach Flächentarif der Brotindustrie Ost von mindestens 13,40 Euro.

Derzeit zahle der Schweizer Konzern für Tiefkühlbackwaren in Nordhausen und Eisleben nur 10,81 Euro. Der Warnstreik soll zunächst bis 14:30 Uhr andauern. Die Gewerkschaft kündigte weitere Aktionen an. Hintergrund ist, dass auch die vierte Verhandlungsrunde am 19. Juli ohne Ergebnis zu Ende gegangen war.