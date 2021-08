Beim Tiefkühlproduzent Aryzta am Standort Nordhausen entspannt sich der Tarifkonflikt. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte, hat die Arbeitgeberseite am Donnerstagabend ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt.

Dieses soll am Sonntag mit den Beschäftigten beraten werden. Die Gewerkschaft fordert Löhne von mindestens 13 Euro. Ein für Freitag geplanter Warnstreik wurde abgesagt. Es wäre der vierte Warnstreik in dieser Woche gewesen. Auch am Standort Eisleben in Sachsen-Anhalt hatten Beschäftige dieser Tage die Arbeit niedergelegt.