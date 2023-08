Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Auleben (Kreis Nordhausen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam der 40-Jährige mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Wand einer Gaststätte. Es entstand ein Loch im Gebäude, der Innenraum wurde verwüstet.

Das Auto prallte gegen eine Hauswand - der Fahrer starb. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel