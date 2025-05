Blumendarstellungen von Albrecht Dürer eröffnen die Ausstellung "Durch die Blume…!" des Kunsthauses Meyenburg in Nordhausen.

Ein eigener Raum ist Frauenporträts gewidmet. Zu sehen ist unter anderem eine Geflügelzüchterin aus dem Jahr 1961 mit einer großen Blüte.

Der Garten des Museums wurde passend zur Ausstellung gestaltet und lädt die Besucherinnen und Besucher zum Zeichnen ein.

Susanne Hinsching ist schon im Blumenfieber: Die Direktorin des Kunsthauses Meyenburg trägt ein schwarzes Shirt voller bunter Blüten. Seit ein paar Monaten beschäftigt sie sich nur noch mit diesem einen Motiv.

Die Idee zur Ausstellung sei ihr durch ein Werk des Grafikers Horst Janssen gekommen. "Das Tagebuch der Amaryllis" zeigt den Werdegang dieser opulenten Blume, von der dicken Knospe bis zum Verfall. "Hier kann man eine Entwicklung sehen. Und das in diesem zeichenhaften Ansatz – das finde ich einfach genial umgesetzt!", sagte Susanne Hinsching MDR KULTUR. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Beginn in der Renaissance mit Albrecht Dürer

Das Aufblühen, die Pracht – gefolgt vom Verblühen, der Vergänglichkeit. Dieser Gegensatz fasziniert Künstlerinnen und Künstler schon seit Jahrhunderten. Hinsching zeichnet die Entwicklung nach, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie beginnt mit Blumendarstellungen von Albrecht Dürer.

Es gab zur Zeit der Renaissance eine Art Katalog; jede Blume hatte eine ganz bestimmte Bedeutung. Susanne Hinsching Direktorin Kunsthaus Meyenburg

Auf einem Holzschnitt ist ein Ritter auf einem Pferd zu sehen, dahinter ein Landsknecht. Im Vordergrund eine Schwertlilie, zur damaligen Zeit ein Symbol für die Vergebung der Sünden: "Es gab zur Zeit der Renaissance eine Art Katalog, jede Blume hatte eine ganz bestimmte Bedeutung. Hier kann man also selbst versuchen, die Bilder zu entschlüsseln."

Frauen mit Blumen im Kunsthaus Meyenburg

Neben dieser Zeitreise gibt es aber auch Themenräume zu Motiven, auf die Hinsching bei ihrer Sammlungsrecherche besonders oft gestoßen ist. Ein Raum etwa widmet sich Frauenporträts mit Blumen. Hier sind Hinsching ein paar wunderbare kuratorische Kunstgriffe gelungen. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

So findet sich etwa ein Holzschnitt einer Geflügelzüchterin von 1961 neben einem Ölgemälde von 1898, das ein Mädchen am Fenster zeigt. "Auf dem einen Bild ist typischer Sozialistischer Realismus zu sehen", so Hinsching, "und daneben das impressionistische Werk von Eugen Spiro. Ich finde tatsächlich, dass diese beiden Werke irgendetwas verbindet, nicht nur die rote Blume im Haar."

Private Leihgaben machen Ausstellung zu Besonderheit

In der Tat, die beiden porträtierten Frauen sind einander zugewandt, scheinen sich anzuschauen: Eine Beziehung entsteht. Das Werk von Spiro und diverse weitere durfte sich Hinsching aus der Privatsammlung eines anonymen Thüringer Kunstliebhabers ausleihen, ein absoluter Glücksfall, denn so bereichern Werke von Agnes Langenbeck-Zachariae, Christian Rohlfs oder Egon Schiele diese Ausstellung. Von letzterem sind Sonnenblumen zu sehen, in einem Raum, der ausschließlich dieser Gattung gewidmet ist – und der zudem noch einen freien Blick in den Garten des Kunsthauses ermöglicht. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

In Nordhausen blüht es

Im Garten seien bereits Sonnenblumen angepflanzt worden, erzählt die Kunsthistorikerin, "und da ist jetzt die Hoffnung, dass im Sommer, wenn man rauskommt, die Sonnenblumen blühen werden. Denn die Verbindung nach draußen bietet sich bei dem Thema natürlich an."