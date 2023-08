Wegen einer langen Ölspur ist die A38 bei Nordhausen am Dienstag stundenlang in Richtung Leipzig gesperrt gewesen. Polizeiangaben zufolge erlitt ein Lkw am Vormittag in einem einspurigen Baustellenbereich einen Motorschaden. Dabei trat Öl aus dem Fahrzeug aus, das sich über mehrere Hundert Meter auf der Autobahn verteilte.