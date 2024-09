Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten im Landkreis Nordhausen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sollen am frühen Sonntagmorgen in Neustadt/Harz den Automaten gesprengt haben und dann mit Zigaretten und Bargeld in einem Kleintransporter geflüchtet sein. Die Polizei konnte die zwei Tatverdächtigen nach erfolgreicher Fahndung ermitteln und festnehmen.

Bildrechte: imago/Hubert Jelinek