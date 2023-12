Das rief unter anderem bei den regionalen Wirtschaftsverbänden Kritik hervor. Durch die schlechte Anbindung an die Landeshauptstadt leide die Nordthüringer Wirtschaft, hieß es. Die Landkreisverwaltung in Nordhausen hatte wegen der Schwierigkeiten für Pendler gefordert, den Bahnverkehr komplett einzustellen und stattdessen dauerhaft eine Expressbuslinie einzurichten.

Die Bahn kündigte unterdessen weitere Bauarbeiten an: Von April bis zum Ende nächsten Jahres wird eine neue Straßenunterführung in Hohenebra gebaut. Der Ort liegt im Kyffhäuserkreis zwischen Sondershausen und Greußen. Ersatzkonzepte würden derzeit erarbeitet, so die Bahnsprecherin.