Personalprobleme Nun doch Ersatzverkehr auf der Strecke Erfurt - Nordhausen am Wochenende

Am Wochenende fährt auf der Strecke Erfurt - Nordhausen nun doch ein Ersatzverkehr. Erst am Donnerstag hatte die Bahn angekündigt, das dies nicht möglich sei. Nach intensiver Suche habe nun ein Busunternehmen zugesagt, so die Bahn.