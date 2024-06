Ähnliche Automaten gibt es auch schon in anderen Regionen Deutschlands, aber das tue dem Ansturm auf die Überraschungsboxen in Bleicherode keinen Abbruch, so Flemming. So seien laut dem Betreiber innerhalb einer Woche mehr als 1.000 Pakete verkauft worden. "Es war ein riesiger Ansturm, damit hätte ich nicht gerechnet", so der Automaten-Besitzer.