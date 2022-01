15 Gastronomen aus Bleicherode haben in einem offenen Brief einen neuen Standort für das kommunale Corona-Testzentrum gefordert. In dem Schreiben heißt es, das Testzentrum im Kulturhaus bevorteile eine bestimmte Gaststätte, die gleich neben dem Testzentrum liege. Durch die neuen 2G+-Regeln in Gastronomie sei zu erwarten, dass Gäste mit negativem Corona-Test gleich die naheliegende Gaststätte ansteuerten. Das sei wettbewerbsverzerrend, so die Gastwirte.