In dem Haus wohnte zu dem Zeitpunkt ein Ehepaar, 86 und 89 Jahre alt, das Felix Loup seit seiner Kindheit kennt und gernhat. "Da war ein Beschützermodus, der anging", erinnert sich der 25-Jährige. Die Frau habe im Garten gestanden und nichts mitbekommen. Der Unbekannte habe eine Laptoptasche getragen, aber nicht geklingelt oder geklopft. Er selbst, so Felix Loup, sei daraufhin zum Haus geeilt.

Dort angekommen, habe er den Fremden schon oben im Schlafzimmer am Wäschefach des Kleiderschrankes gesehen. Sekunden später sei er ihm dann im Treppenhaus entgegengekommen. Er habe sich dem Einbrecher in den Weg gestellt, erzählt der 25-Jährige heute. Die Laptoptasche war zu diesem Zeitpunkt schon mit 8.400 Euro Bargeld und Familienschmuck gefüllt. "Wir stehen uns gegenüber und schauen uns an", beschreibt Loup die Situation.

In der Küche sei es dann zum Gerangel gekommen, als der Einbrecher seine Beute verteidigen wollte und ein Messer hervorholte. Loup wird verletzt, als er den Mann entwaffnen will. Eine Sehne an der linken Hand wird fast komplett durchtrennt und muss später operiert werden. Irgendwann habe der Eindringling am Boden unter dem Tisch gelegen, so Loup.