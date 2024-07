In Bleicherode im Kreis Nordhausen ist beim Brand eines leerstehenden Reihenhauses ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden.

Laut Polizei brach das Feuer in dem sanierungsbedürftigen Gebäude am Samstagabend in der ersten Etage aus. Die Flammen griffen dann auch auf die beiden nebenstehenden Häuser über. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.