Laut Polizei brach das Feuer in dem sanierungsbedürftigen Gebäude an der Hauptstraße am Samstagabend in der ersten Etage aus. Die Flammen griffen auch auf die beiden Nachbarhäuser über. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Brandermittler sollen am Montag das Haus untersuchen. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen