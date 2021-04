Nach einer Messerattacke in Bleicherode im Kreis Nordhausen muss ein 45-Jähriger für vier Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Mühlhausen ordnete für den alkoholabhängigen Täter am Dienstag außerdem die Unterbringung im Maßregelvollzug an. Geständnis, Reue und Entschuldigung sicherten ihm eine mildere Strafe.

Der Angeklagte im Gerichtssaal Bildrechte: MDR/Claudia Götze