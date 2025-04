Ilona Glashügel und ihre Familie haben die Bombardierung vor 80 Jahren überlebt, weil sie nicht in ihrer Wohnung waren, die damals zerstört wurde. Sie war damals fast drei Jahre alt und mit ihrer Mutter unterwegs zum Krankenhaus, um ihren Vater zu besuchen, der eine Kriegsverletzung hatte.

"Das war unser Glück, denn genau in der Halleschen Straße fielen die ersten Bomben, als wir unterwegs waren." Ihre Familie überlebte. Ilona befürchtet: "Wir sind wieder einem Krieg so nah wie nie." Daher will sie mit ihrem Kommen in diesem Jahr auch ein Zeichen setzen.

Ruth Wagner war damals zwölf Jahre alt. Sie kann sich noch daran erinnern, wie es losging: ohne Alarm, aber mit einem Ruf der Mutter, dass alle so schnell wie möglich in den Keller laufen sollen. "Das Wichtigste, was ich mir gegriffen habe, war mein Wellensittich. Den musste ich in den Keller nehmen."

Bereits als sie oben auf der Kellertreppe waren, ging die Bombardierung los: "Da flog hinten die Kellertreppe auf, die ersten Bomben, die Druckwelle hat mirs Gehör genommen." Sie habe monatelang nichts mehr hören können.

Carla Buhl war damals zehn Jahre alt und erlebte den Angriff in einem Gewölbekeller. Sie erinnert sich an die halbe Stunde: "Lärm, Krach, unwahrscheinlicher Krach, nicht endenwollender Krach. Wir selbst wurden ein Teil des Krachs, denn es pochte in unseren Köpfen, es pochte in unserem Herzen." Danach sei ihr die Stadt fremd gewesen, sagt sie.