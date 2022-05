In einer Großbäckerei in Bleicherode im Kreis Nordhausen ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sind noch immer Feuerwehrleute vor Ort, um Glutnester zu löschen. Das Feuer war laut Polizei gegen 19 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in einer Produktionshalle ausgebrochen.