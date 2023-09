Feuerwehreinsatz Großbrand auf Bergwerksgelände in Bleicherode gelöscht

Auf dem Gelände des Bergwerks in Bleicherode ist am Donnerstagabend ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben von Augenzeugen gab es mehrere Explosionen. Verletzt wurde niemand. Gegen ein Uhr in der Nacht wurde der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt am Freitag zur Brandursache.