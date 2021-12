In Nordhausen brennt eine mit Holz gefüllte Lagerhalle. Nach Angaben der Polizei sind etliche Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

In Nordhausen ist die Feuerwehr im Großeinsatz. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Ralph Peters

Die Polizei schätzt den Sachschaden zunächst auf 500.000 Euro. Weitere Details waren am frühen Samstagnachmittag noch nicht bekannt.

In Thüringen hatte es erst am Donnerstag einen folgenschweren Brand gegeben. Bei dem Feuer in Sonneberg kam ein junger Mann ums Leben.