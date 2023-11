Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordthüringer Gemeinde Harztor steht die Ursache für das Feuer fest. Nach Polizeiangaben hat ein technischer Defekt am Kühlschrank den Brand verursacht. Zu dem Ergebnis kamen Spezialisten der Kriminalpolizei Nordhausen und des Thüringer Landeskriminalamtes. Einen Rauchmelder gab es in der Wohnung demnach nicht.