Nordhausen 40.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

19. Oktober 2024, 11:48 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen ist ein Schaden von 40.000 Euro entstanden. Die Erdgeschosswohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.