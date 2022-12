Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen hat die Polizei einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Mann sei bei dem Feuer am Donnerstag selbst durch Rauchgase leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde noch am Brandort festgenommen. Ob er das Feuer gelegt hat, ist demnach noch unklar.