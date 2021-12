Lagerhalle in Flammen Großeinsatz: Brand in Nordhausen - Warnung an Anwohner

Hauptinhalt

In Nordhausen sind Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz. In der Altstadt steht eine Halle in Flammen, eine dicke Rauchsäule ist über der Stadt zu sehen. Auch angrenzende Häuser sind gefährdet, die Leitstelle warnt.