Nach dem Großbrand am ersten Weihnachtsfeiertag in Nordhausen bekommen die Brandopfer Hilfe von der Stadt. So hat Oberbürgermeister Kai Buchmann 5.500 Euro aus dem "OB-Verfügungsfonds“ freigegeben. Dieses Geld wird in Gutscheinen von Nordhäuser Einkaufsmärkten umgewandelt und ist für die Menschen gedacht, die ihre Wohnung dauerhaft verloren haben.