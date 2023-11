Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordthüringer Gemeinde Harztor ist der Wohnungsinhaber tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde die Leiche des 70-Jährigen bei den Löscharbeiten entdeckt. Ob das Feuer die Todesursache war, müsse aber erst geklärt werden.

Das Feuer war in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, Feuerwehr und Rettungsdienste wurden gegen 8 Uhr informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Auch in Ilmenau kam es am Montagmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus. Dabei wurde ein 79 Jahre alter Mann leblos im Haus gefunden, konnte jedoch erfolgreich wiederbelebt werden.