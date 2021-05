Nach einem Brand in Nordhausen sind drei Kinder und zwei Erwachsene ins Krankenhaus gekommen. Zuvor war in der Wohnung einer 23-Jährigen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Mieterin den Brand entdeckte, ging sie mit ihren drei Kindern im Alter von zehn Monaten bis zwei Jahren ins Freie. Auch die übrigen Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr evakuierte überdies zwei benachbarte Gebäude. Ein 69 Jahre alter Hausbewohner wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Bei ihm und der Familie der 23-Jährigen besteht der Verdacht einer Rauchgasvegiftung.

Die Wohnung wurde derart stark verrußt, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen