Nach dem Messerangriff auf einen 65-Jährigen in Nordhausen-Buchholz hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den 70-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Er soll noch am Montag dem Haftrichter in Nordhausen vorgeführt werden. Der Mann aus Nordthüringen hatte laut Staatanwaltschaft am Sonntag in Tötungsabsicht auf den 65-Jährigen eingestochen und ihn schwer am Bauch verletzt.

Der Verdächtige im Polizeiwagen. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel