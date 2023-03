Wenige Monate vor der regulären Neuwahl des Nordhäuser Oberbürgermeisters ist der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann vom Dienst suspendiert worden. Das Landratsamt teilte am Freitag mit, der Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde sei Buchmann am Freitagmorgen zugestellt worden. Buchmann verließ danach umgehend das Rathaus.

Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann am Freitagmorgen. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Buchmann ist seit Oktober 2017 Oberbürgermeister in Nordhausen. Im September stehen regulär Neuwahlen in Nordhausen an. Übergangsweise hat Buchmanns Stellvertreterin, Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD), das Amt übernommen.