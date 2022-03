Jetzt gibt es natürlich auch die Meinung "Naja, ich will es jetzt haben, damit ich als genesen gelte". Aber man soll das nicht befördern, auch bei Omikron gibt es immer mal wieder schwere Verläufe, man soll das also nicht provozieren. Es steckt sich ja auch keiner absichtlich mit Tuberkulose an, sondern da ist ja jeder der Meinung, eine TB-Impfung ist schon besser als eine Tuberkulose-Erkrankung. Und da hat er auch recht, denn gerade jetzt mit den multiresistenten Tuberkulosekeimen wäre das keine gute Philosophie.

Blicken Sie im Krankenhaus jetzt auf diese Corona-Zeit zurück und überlegen, was man hätte anders machen können, was ist gut gelaufen? Was nehmen Sie da mit?