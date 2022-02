Also es ist ein Zusammenspiel und das dauert Minimum zwei Wochen, kann aber nach medizinischem Bedarf auch länger sein. Und so lange noch Fortschritte zu sehen sind, können wir es auch verlängern und machen das auch, damit sie möglichst in einem viel besseren Zustand wieder nach Hause können. Oft ist danach aber noch mal eine Reha angesagt.

Was sagen die Schwestern? Was sagen die Ärzte? Was stellen sie selber fest, wenn sie mit den Patienten sprechen? Was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich hier wach wird und erstmal merkt, dass nichts am eigenen Körper mehr so richtig funktioniert?