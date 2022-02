Aber wir haben gerade beim Personal gewaltige Einschläge zu verzeichnen. Das bedeutet, dass wir durch die hohe Durchseuchung, also gerade jetzt mit Omikron, doch Quarantäne und Isolationen haben und auch über die Familien eben einige Ausfälle verkraften müssen, über Schule und Kindergarten, was jetzt in die Dienstpläne gewaltig "reingehauen" hat, so dass wir Mühe haben, die Belegung aufrechtzuerhalten, aber das ist leider so. Wir haben ja vorige Woche mit der Pflegedienstleitung besprochen, wie schwierig das mitunter sein kann. Und jetzt hat es uns leider noch mal richtig erwischt. Zum Ende der Pandemie, hoffentlich!