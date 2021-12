Jetzt zum Beispiel mit den Meldungen an RKI und DIVI - das kann man sehen, wie man will, ob das klug ist oder nicht. Daraus werden Statistiken gemacht, einen größeren Beitrag leistet das eigentlich nicht. Es gibt ja auch noch die lokalen Netzwerke. Da kann man dann hinschauen, das ist das einzige, was da sinnvoll ist. Und dann kommt auch immer mal eine Studie dazu, was insgesamt statistisch ermittelt worden ist. Aber das hilft ja alles nicht für den Einzelfall.