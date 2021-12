Wir machen keine Genotypisierung, das ist in Deutschland doch eher den Forschungseinrichtungen vorbehalten, und man braucht dann auch immer ein Referenzlabor. Grundsätzlich sind Genotypisierungen heute kein Problem mehr. Das war vor zehn bis 15 Jahren anders, aber es ist nicht so, dass das standardmäßig gemacht wird.

Genotypisierung Bei der Genotypisierung werden die genetischen Informationen eines Lebewesens, einer Zelle oder von Viren untersucht - in diesem Fall die vom Coronavirus. Bei der Genotypisierung kommt eine Vielzahl an Technologien zum Einsatz, die meist auf einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) basieren.

Ja, das ist schon das Erste, was man sagen muss, dass eben verschiedene Berufe an Feiertagen, Samstagen, Sonntagen, arbeiten müssen, das gehört dazu. Was mich ein bisschen entsetzt hat, dass Umfragen zeigen, dass 40 Prozent der im Pflegeberuf Tätigen den Beruf nicht mehr wählen würden. Das halte ich schon für eine sehr hohe Zahl, das liegt aber nicht daran, dass sie an Feiertagen arbeiten müssen, sondern an der allgemeinen Anerkennung. Jetzt sind ja wieder Corona-Prämien im Gespräch, wobei man darüber nun diskutiert: Wie wird das ausgeschüttet, wie bekommt man das Geld dahin, wo es hin soll?