Jetzt zum Beispiel mit den Meldungen an RKI und DIVI – das kann man sehen, wie man will, ob das klug ist oder nicht. Daraus werden Statistiken gemacht, einen größeren Beitrag leistet das eigentlich nicht. Es gibt ja auch noch die lokalen Netzwerke. Da kann man dann hinschauen, das ist das einzige, was da sinnvoll ist. Und dann kommt auch immer mal eine Studie dazu, was insgesamt statistisch ermittelt worden ist. Aber das hilft ja alles nichts für den Einzelfall.

Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, dass das praktisch nicht für alle gelten soll. Man hätte es doch für alle oder für keinen machen können. Aber dass man irgendwelche Bereiche unter Verdacht stellt, das ist nicht nachvollziehbar. Was unterscheidet diese Menschen von den anderen? Was macht die schlechter oder besser oder anders?

Die will man jetzt zwingen, sich impfen zu lassen, und wer dann sagt "nein, ich habe jetzt zwei Jahre oder anderthalb Jahre durchgehalten oder ein Jahr - ich will nicht, ich geh nicht impfen", der muss sich also neuen Job suchen? So wird man natürlich den Pflegenotstand nicht verbessern also das ist eher kontraproduktiv und das trifft ja die Ärzte dann genauso.