In dieser Woche hatte der Landkreis Nordhausen in einem Modellprojekt getestet, ob und wie Geschäfte und Museen wieder öffnen können. Wer dorthin will, muss einen negativen Corona-Test vorlegen und sich registrieren lassen. Der Landkreis Nordhausen ist laut Robert Koch-Institut der mit dem niedrigsten Corona-Inzidenzwert in Thüringen. Er lag am Freitag bei 53.