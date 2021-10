Corona-Pandemie Nordhausens Landrat fordert Aufhebung der Corona-Regeln für Kreise mit niedriger Inzidenz

Hauptinhalt

Hände waschen, Maske und Abstand - das ist alles, was von der Pandemie in Nordhausen Ende Oktober übrig bleiben soll. So fordert es zumindest Landrat Matthias Jendricke (SPD) für seinen Kreis. Dort, wo Impfquoten hoch und Inzidenzen niedrig sind, sollen nur noch die AHA-Regeln gelten.