Frieder Knebel: Bei uns ist es momentan sehr entspannt, obwohl die Corona-Zahlen ja überall nach oben gehen, sowohl deutschlandweit als auch in Thüringen. Und auch natürlich im Kreis Nordhausen. Wir bilden da keine Ausnahme. Aber es ist doch so wie prognostiziert, dass die Fälle vielfach leichter verlaufen und die Kliniken jetzt in der Auslastung, was die Corona-Zahlen anbelangt, etwas entspannt in die Zukunft blicken können. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Und vielleicht, wenn wir viel Glück haben, ist die Welle durch und wir kommen langsam in den endemischen Bereich.